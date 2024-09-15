Они отметили, что лидерство Британии среди союзников снова нужно Украине.

Экс-премьер-министр Борис Джонсон и пять бывших руководителей Министерства обороны призвали действующего премьера Кира Стармера позволить Украине бить по территории РФ ракетами Storm Shadow без ограничений.

Как пишет Sunday Times, Грант Шаппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Джонсон предупредили Стармера, что любые дальнейшие промедления подбодрят правителя РФ Владимира Путина в отношении агрессии.

По словам Уоллеса, бездействие сейчас сделает Великобританию "умиротворителем" Москвы. Уильямсон подчеркнул, что это станет "невыполнением обязанностей". Джонсон добавил, что нет никакой мыслимой причины для промедления.

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"Вместо того, чтобы ждать формального одобрения со стороны США, сэр Кейр должен предоставить президенту Зеленскому то, что отчаянно нужно сегодня. Именно так мы взяли на себя нашу глобальную лидерскую позицию в поддержке Украины. Мы начали действовать. За нами последовали другие. И именно такое лидерство сегодня снова нужно Украине", - подчеркнул Шаппс.

Ограничения на удары по РФ дальнобойным оружием

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Джо Байден может позволить Украине использовать для ударов по России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американские ATACMS.

The Guardian вчера писало, что США и Великобритания разрешили удары по России, но не спешат об этом объявлять. Развертывание ракет должно стать частью более широкого плана, направленного на то, чтобы попытаться положить конец полномасштабной войне.

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