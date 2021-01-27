В отличие от своего предшественника, новый американский президент дал понять, что не будет искать одобрения в Кремле.

Джо Байден впервые провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным как президент с президентом. И этот звонок подчеркнул проблемные отношения, а также шаткий баланс между бывшими врагами времен Холодной войны.

Об этом пишет Associated Press, напоминая, что, согласно данным Белого дома, Байден поднял вопрос об аресте оппозиционера Алексея Навального, российской причастности к масштабной кампании кибершпионажа, а также спросил о вознаграждении от России за убийство американских военных в Афганистане. Кремль, в свою очередь, сосредоточил внимание на ответе Путина на предложение Байдена расширить действие последнего соглашения о контроле вооружений.

"Хотя трактовки разговора обеих столиц сосредоточены на различных элементах, они одинаково свидетельствуют, что, по крайней мере в начале работы администрации Байдена, отношения между США и Россией будут руководствоваться желанием не причинить вреда, но также без спешки исправить то, что уже было причинено", - говорится в статье.

Читайте такжеУ Зеленского увидели хороший сигнал для Украины в разговоре Байдена с ПутинымПрезиденты договорились, что их команды немедленно начнут работу над расширением еще на 5 лет действия Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного ядерного оружия за 2010 год. В следующем месяце эти договоренности утратят силу. Администрация Дональда Трампа вывела США из двух соглашений с Россией о контроле вооружений и собиралась разрешить договору за 2010 год тоже исчезнуть.

В отличие от своих предшественников включая Трампа, который был в восторге от Путина и часто не позволял собственной администрации занимать жесткую позицию в отношении России, Байден не дал оснований ни для каких надежд на "перезагрузку" отношений. Вместо этого он намекнул, что хочет взять под контроль разногласия без обязательного их решения или улучшения связей. Учитывая серьезные внутренние вызовы и необходимость принимать решения по Ирану и Китаю, прямая конфронтация с Россией - это вряд ли то, к чему стремится Байден.

Американский и российский лидеры согласились работать вместе над расширением Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, а также искать другие сферы потенциального стратегического сотрудничества. Хотя в Белом доме говорят, что Байден твердо подчеркнул американскую поддержку суверенитета Украины.

Американский президент также сказал Путину во время телефонного разговора, что США будут защищать себя и принимать меры включительно с потенциальными новыми санкциями, чтобы Москва не могла действовать безнаказанно.

Читайте такжеБайден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины - Белый домAssociated Press пишет, что телефонный разговор состоялся по запросу Москвы, который она прислала на прошлой неделе. Байден согласился, но лишь после подготовительной работы со своей командой, а также после разговора с союзниками в Европе, в частности с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Именно это он и сделал. Также перед разговором с Путиным он позвонил Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы подтвердить американскую приверженность к альянсу как к бастиону против агрессии России.

В трактовке разговора с Байденом, который опубликовал Кремль, не упоминаются все наиболее острые проблемы, которые существуют между странами. Там переговоры назвали "откровенными и деловыми". Это дипломатическое выражение, которое часто означает напряженное обсуждение. В Кремле также сообщают, что Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента и заметил, что "нормализация отношений между США и Россией в интересах обеих стран". Среди проблем, о которых после разговора вспомнил Кремль, были пандемия коронавируса, ядерная сделка с Ираном, война в Украине, а также вопросы торговли и экономики.

Читайте такжеАдминистрация Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла США в Украине-КулебаAssociated Press замечает, что даже из публичной информации видно, что разговор Байдена с Путиным был "диаметрально противоположным отношениям Трампа с российским президентом". 45-й президент США, казалось, искал одобрения Путина, часто ставил под сомнение российское вмешательство в американские выборы 2016 года. В частности, он это сделал в Хельсинки в 2018 году, стоя рядом с российским автократом. Трамп также проигнорировал данные разведки США о причастности России к хакерским атакам, а также о том, что Москва платит бойцам "Талибана" вознаграждение за убийство американцев.

Байден во время телефонного разговора с Путиным резко отступил от позиции Трампа и сказал, что он знает о попытках России повлиять на американские выборы как в 2016 году, так и в 2020-ом.

Разговор Джо Байдена с Путиным

Во время первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден поднял вопрос, в частности о российской хакерской атаки на инфраструктуру компании SolarWinds, относительно вмешательства в выборы в США в 2020 году, а также отравления критика Кремля Навального. Также Байден подчеркнул, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы.

Кроме этого, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.

Также они обсудили готовность стран продлить действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

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Перевод: Лесь Дымань