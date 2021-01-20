Кандидат избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на должность государственного секретаря Энтони Блинкен считает, что арест российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о страхе президента России Владимира Путина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сообщил во время слушаний в комитете Сената США по вопросам иностранных дел (заседание транслировалось на сайте комитета).
В частности, у него спросили, какой должна быть реакция США на арест Навального, и должны ли США продолжать оказывать давление на Россию.
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"Это невероятно, каким напуганным кажется Владимир Путин от одного человека. Я думаю, что это о многом говорит", - заявил Блинкен.
По его мнению, Навальный представляет голос многих миллионов россиян.
"И их голос должен быть услышан в России. И попытки заставить замолчать этот голос путем усмирения господина Навального это то, что мы решительно осуждаем", - сказал Блинкен.
По его словам, созданные Россией разные вызовы требуют срочного ответа, и они занимают важное место во внешнеполитической повестке дня новой администрации Байдена.
Что известно о задержании Навального
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
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