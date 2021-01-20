Номинант Байдена на пост госсекретаря США осуждает попытки российских властей заставить Навального замолчать.

Кандидат избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на должность государственного секретаря Энтони Блинкен считает, что арест российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о страхе президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сообщил во время слушаний в комитете Сената США по вопросам иностранных дел (заседание транслировалось на сайте комитета).

В частности, у него спросили, какой должна быть реакция США на арест Навального, и должны ли США продолжать оказывать давление на Россию.

Читайте такжеБайден в ночь перед инаугурацией остановился в гостевом доме у Белого дома

"Это невероятно, каким напуганным кажется Владимир Путин от одного человека. Я думаю, что это о многом говорит", - заявил Блинкен.

По его мнению, Навальный представляет голос многих миллионов россиян.

"И их голос должен быть услышан в России. И попытки заставить замолчать этот голос путем усмирения господина Навального это то, что мы решительно осуждаем", - сказал Блинкен.

По его словам, созданные Россией разные вызовы требуют срочного ответа, и они занимают важное место во внешнеполитической повестке дня новой администрации Байдена.

Что известно о задержании Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко