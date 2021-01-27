Джо Байден и Йенс Столтенберг подтвердили намерение совместно работать над глобальными вызовами.

Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на сайт Белого дома.

В частности, Байден поблагодарил генсека НАТО за лидерство в Альянсе и сообщил о намерении проводить консультации и работать с союзниками над полным спектром общих вопросов безопасности, в том числе с Афганистаном, Ираком и Россией.

Байден также отметил преданность США коллективной безопасности в соответствии со статьей 5-й Североатлантического договора.

В свою очередь Йенс Столтенберг заявил о "новой главе в трансатлантическом альянсе".

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Также сообщается, что Байден и Столтенберг подтвердили намерение совместно работать над такими глобальными вызовами, как глобальные изменения климата и пандемия коронавируса.

Разговор Джо Байдена с Путиным

Во время первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден поднял вопрос, в частности о российской хакерской атаки на инфраструктуру компании SolarWinds, относительно вмешательства в выборы в США в 2020 году, а также отравления критика Кремля Навального. Также Байден подчеркнул, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы.

Кроме этого, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.

Также они обсудили готовность стран продлить действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

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Автор: УНИАН