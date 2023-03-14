В Иране заявили, что их сотрудничество с Беларусью может стать для обеих стран способом противодействия санкциям.

Беларусский диктатор Александр Лукашенко часто действовал как вассал Путина, и поездка в Иран – не исключение, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Они напомнили, что Лукашенко 13 марта отправился в Тегеран, чтобы встретиться с официальными лицами Ирана ради якобы "расширения двустороннего сотрудничества и поддержки смягчения санкций".

В ходе визита Лукашенко встретился с президентом страны, первым вице-президентом и верховным лидером. По информации государственных иранских СМИ, стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в сферах, в том числе, торговли, транспорта, с/х.

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В Иране заявили, что их сотрудничество с Беларусью может стать для обеих стран способом противодействия санкциям.

По мнению ж Института изучения войны, поездка Лукашенко является частью более широких усилий Кремля по обеспечению постоянной поддержки Тегерана перед лицом международных санкций. Упоминается, например, завершение между Ираном и Россией контракта на закупку Су-35.

"Кремль, вероятно, продолжит использовать влияние Лукашенко для углубления сотрудничества с Тегераном", - говорится в отчете ISW.

Поддержка Беларуси режима Путина – последние новости

Лукашенко продолжает сотрудничать с режимом Путина, в том числе, в сфере нацбезопасности и экономики.

Под видом учений "союзных" войск в Беларуси в настоящее время проходят тренировку перед отправкой на восток частично мобилизованные оккупанты.

Военные не исключают нового наступления РФ и Беларуси на север Украины, потому укрепляют границу ровами, минами и противотанковыми ежами.

Недавно Лукашенко оскорбил Зеленского в свете взрывов на военном аэродроме в Мачулищи, откуда регулярно взлетал А-50 для нанесения ударов по Украине.

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