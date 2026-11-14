Специалисты назвали два лучших бюджетных телевизора, вышедших в 2026 году

Даже в ценовом сегменте до $650 можно найти устройства с качественным изображением, поддержкой современных игровых функций и Smart TV.

Если бюджет на покупку телевизора ограничен, это не значит, что придется мириться с плохим качеством изображения. На рынке представлено немало доступных 4К-моделей, которые подходят для просмотра фильмов, сериалов и телепередач. Однако выбрать действительно удачный вариант среди множества предложений бывает непросто.

Издание RTINGS протестировало десятки телевизоров, используя одинаковую методику оценки независимо от их стоимости. Проверка включает сотни отдельных испытаний и занимает больше недели. Специалисты изучают яркость, контрастность, цветопередачу и другие характеристики, чтобы определить, какие модели действительно заслуживают внимания.

По итогам тестирования эксперты выделили два телевизора, на которые стоит обратить внимание в ноябре 2026 года: лучший бюджетный вариант в целом и наиболее удачную модель среди самых дешевых устройств.

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Hisense U6SF Pro – лучший бюджетный телевизор

Первое место в рейтинге занял Hisense U6SF Pro. По оценке RTINGS, это неожиданно хороший телевизор за свои деньги, который предлагает достойное качество изображения и набор функций, обычно встречающийся в более дорогих моделях.

Устройство отличается высокой контрастностью и глубоким черным цветом, благодаря чему хорошо подходит для просмотра фильмов в темноте. При этом телевизор хорошо справляется с бликами при дневном освещении. Этому способствуют матовое антибликовое покрытие экрана и высокая пиковая яркость.

Телевизор также предлагает широкие возможности для подключения игровых гаджетов. Он оснащен четырьмя HDMI-разъемами, два из которых поддерживают стандарт HDMI 2.1. Благодаря этому можно использовать PS5 и Xbox Series, и раскрыть их возможности на максимум. Предусмотрен и специальный режим с повышенной герцовкой, который будет полезен владельцам игровых ПК.

Главным недостатком Hisense U6SF Pro эксперты называют медленное время отклика экрана. Из-за этого при просмотре спортивных трансляций и запуске динамичных игр движение может выглядеть размытым.

Hisense U6SF Pro выпускается в пяти вариантах диагонали: 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Эксперты RTINGS протестировали 65-дюймовую версию стоимостью 650 долларов и признали ее лучшим бюджетным телевизором среди проверенных моделей.

Vizio Mini LED Quantum 4K – лучший среди самых дешевых

Тем, кто хочет потратить еще меньше, специалисты рекомендуют Vizio Mini LED Quantum 4K. Эта модель уступает Hisense по качеству изображения, но превосходит большинство других телевизоров в своей ценовой категории.

Яркости телевизора достаточно, чтобы справляться с бликами от потолочного освещения в умеренно освещенном помещении. Хотя в очень светлых комнатах отражения становятся заметными и могут мешать просмотру.

Игровые возможности телевизора тоже имеют ограничения. У него нет HDMI 2.1, зато предусмотрены три порта HDMI 2.0. Они поддерживают разрешение 4K при частоте 60 Гц и Full HD при 120 Гц. Таким образом, пользователи могут пожертвовать разрешением ради более высокой частоты кадров. Также есть поддержка VRR, которая помогает уменьшить разрывы изображения во время игр.

Телевизор работает на платформе Vizio OS. Каталог приложений у него меньше, нежели у конкурентов, но основные стриминговые сервисы, включая Prime Video, YouTube и Disney+, доступны.

Эксперты RTINGs выделили 75-дюймовую версию Vizio Mini LED Quantum 4K. Благодаря привлекательной стоимости (около 500 долларов) она станет одним из лучших вариантов для тех, кто ищет недорогой TV с большой диагональю.

Помимо двух лидеров рейтинга, RTINGs выделили еще несколько моделей, которые могут заинтересовать покупателей.

TCL QM6K – достойная альтернатива Hisense U6SF Pro. Телевизор лучше обрабатывает движение, поэтому за быстро перемещающимися объектами остается меньше размытия. Однако он уступает конкуренту по яркости и хуже справляется с отражениями.

Hisense QD6QF – конкурент Vizio Mini LED Quantum 4K. Среди его преимуществ эксперты отмечают более четкое отображение движения и качественную обработку изображения. Однако в целом Vizio оказывается лучше: он обеспечивает более глубокий черный цвет, заметно превосходит конкурента по яркости и насыщенности цветов, а также предлагает более широкие углы обзора.

Ранее эксперты объяснили, почему вы зря используете USB-порт телевизора только для фильмов. Возможности этого разъема гораздо шире, хотя конкретные функции зависят от модели телевизора.

УНИАН рассказывал, как превратить старый телевизор в Smart TV, используя свободный HDMI-порт.

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