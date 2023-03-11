За последний год РФ и Иран стали тесно сотрудничать в военных вопросах, что вызвало глубокую обеспокоенность у Вашингтона.

Представительство Ирана в ООН заявило о покупке российских истребителей Су-35.

Как пишет Irib News Agency, Иран уже завершил подписание контракта на покупку самолетов у России.

За последний год РФ и Иран стали тесно сотрудничать в военных вопросах, что вызвало глубокую обеспокоенность у Вашингтона, добавляют в СМИ.

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Напомним, что по сообщениям CNN, Россия могла достать на поле боя некоторую часть оружия и оборудования, предоставленного США и НАТО, и отправить их в Иран. Там, по мнению США, Тегеран попытается перепроектировать системы.

Иран - союзник России

Иран и Российская Федерация продолжают вести тайные переговоры о сотрудничестве в производстве беспилотников, которые Москва активно использует в войне с Украиной.

Россия согласилась поставлять Ирану обогащенный уран для создания ядерного оружия, заявила американская разведка.

Иран модифицирует ударные дроны-камикадзе Shahed-131, которые Россия использует для ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

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