Лидеры РФ и Беларуси провели переговоры в путинской резиденции в Ново-Огарево, которая находится в Московской области, и обсудили сразу несколько тем. В частности, оборону и безопасность.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин встретились в московской резиденции главы Кремля в пятницу, 17 февраля, чтобы вновь "перемыть кости" Западу и обсудить совместное противостояние "миролюбивым странам" (как отметил Лукашенко).

Встречу диктаторов транслировали российские госканалы. Переговоры Путина и Лукашенко начались с курьезного момента. В ответ на благодарность Путина по поводу своего приезда в РФ, Лукашенко закатил глаза и заявил, что у него не было выбора.

"Как будто я мог не согласиться [приехать]", - сказал он.

После этого Путин пустился в любезности с Лукашенко, нервно постукивая ногами по полу.

"Ну мы все занятые люди, дел хватает и дома. Вчера, кстати, смотрел вашу пресс-конференцию...Я разделяю ваши позиции и подходы", - заявил Путин.

Во время переговоров политики обсудили несколько тем и традиционно раскритиковали западные санкции, заявив об их бесполезности.

"Оборот товарами и услугами у нас в прошлом голу беспрецедентный - 50 млрд долларов или около 44, как вы сказали, по товарам, и еще услуги", - заявил Лукашенко.

Также он отметил, что по дороге на встречу к Путину ему доложил посол о том, что российские компании сделали заказ у белорусских айтишников на более, чем 300 млн долларов. В этом контексте он заявил, что Западу не удалось их с Путиным "зажать".

"Даже здесь "миролюбивым странам", не удалось нас так зажать, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран", - сказал белорусский диктатор.

Отметим, что ранее Путин сообщил, что на встрече с Лукашенко намерен обсудить, помимо экономики, вопросы безопасности и военного сотрудничества.

Уже непосредственно во время переговоров Лукашенко упомянул, что все договоренности по вопросам обороны и безопасности, которые стороны обсуждали примерно три месяца назад в Сочи - выполнены Минском на сто процентов.

"Все о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно - месяца три назад, по обороне и безопасности белорусская сторона выполнила на сто процентов по прошлому году. Сто процентов! И даже больше сделали, я потом вам расскажу в этом плане, что делается...", - сказал Лукашенко.

В этом контексте он упомянул сферу микроэлектроники, в которой РФ и Беларусь были "очень сильно завязана на импорте", попросив Путина "не переживать".

"Сегодня специалисты говорят: "не переживайте, передайте Владимиру Владимровичу, что мы выполним все необходимое. Ну может чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем куда идти, и что делать". Это самое главное, что люди понимают", - сказал Лукашенко.

Скандальная пресс-конференция Лукашенко

Отметим, что Владимир Путина высказался положительно о "взглядах Лукашенко", говоря о его вчерашней пресс-конференции для беларусских СМИ.

Напомним, что тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне России, но только в одном случае. Он заявил, что это возможно, если из Украины: "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей".

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что даже в таком случае украинцы будут бороться до конца и выживут.

Вас также могут заинтересовать новости: