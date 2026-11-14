Эти Samsung перестанут получать обновления Android: возможно, среди них есть и ваш

В первую очередь речь идет о серии Galaxy S23 и складных Galaxy Z Fold/Flip 5.

Пользователи флагманских смартфонов Samsung, выпущенных в 2023-м году, получили последнее крупное обновление операционной системы. Речь идет о One UI 9 на базе Android 17, которая стала финальной версией Android для ряда устройств Galaxy, обратили внимание в Engadget.

В первую очередь речь идет о серии Galaxy S23 – S23, S23+ и S23 Ultra. One UI 9 начала поступать на эти смартфоны в Южной Корее 14 октября, а затем обновление добралось до других регионов, включая Европу. Та же ситуация касается складных Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5.

Причина заключается в политике обновлений Samsung, которая действовала практиковала в 2022 году. Тогда компания гарантировала для флагманских устройств Galaxy четыре поколения обновлений ОС и пять лет патчей безопасности.

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Galaxy S23 вышла с предустановленной Android 13. После этого смартфоны обновились до Android 14, Android 15, Android 16 и теперь Android 17. Таким образом, предусмотренный производителем лимит из четырех крупных обновлений исчерпан.

Такая же ситуация сложилась с другими устройствами Samsung 2023 года. One UI 9 на базе Android 17 стал последним крупным обновлением для:

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S23+;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy S23 FE;

Samsung Galaxy Z Fold 5;

Samsung Galaxy Z Flip 5;

Samsung Galaxy A54;

Samsung Galaxy A34;

Samsung Galaxy M54.

Несмотря на прекращение крупных обновлений Android, Samsung продолжит выпускать исправления безопасности для вышеперечисленных смартфонов. Последним годом поддержки безопасности для Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, A54, A34 и M54 станет 2028-й. Это соответствует обещанию предоставлять пять лет обновлений безопасности с момента выхода устройств.

При этом Galaxy S23, S23+, S23 Ultra и S23 FE до сих пор числятся в графике ежемесячных обновлений Samsung. Стабильная версия One UI 9 для линейки S23, вышедшая в октябре 2026 года, также включает исправления более 79 уязвимостей.

Ситуация с более новыми смартфонами Samsung отличается. В начале 2024 года компания пересмотрела политику обновлений и Galaxy S24 стала первой линейкой бренда, получившей 7 лет обновлений операционной системы и 7 лет патчей безопасности. То есть Galaxy S24 не потеряет актуальности и после 2030 года.

Однако новые условия не распространились задним числом на смартфоны, которые уже продавались на тот момент, включая Galaxy S23.

Что нового в One UI 9 для владельцев Galaxy S23

Обновление One UI 9 приносит владельцам Galaxy S23 несколько полезных изменений. Среди них – более гибкая настройка панели быстрых действий, улучшения Samsung DeX и Samsung Notes, новые функции специальных возможностей, а также индикатор конфиденциальности, связанный с местоположением.

Samsung также включила Galaxy S23 и Galaxy S23 FE в список смартфонов с поддержкой функции Privacy Alerts на базе искусственного интеллекта. Она предупреждает владельцев о потенциальных угрозах конфиденциальности. Однако несколько других новых возможностей Galaxy AI обошли эти модели стороной.

Согласно таблице совместимости, линейка Galaxy S23 и модель S23 FE не поддерживают ни одну из четырех новых ИИ-функций One UI 9: My FanCam, Now Nudge, пользовательские карточки Now Brief и Call Brief.

Ранее владельцам Samsung Galaxy рассказали, как быстро очистить память, не удаляя фото. Объем памяти смартфонов растет, но модели 128 и 256 ГБ по-прежнему остаются самыми популярными и часто переполняются.

Эксперты по безопасности предупреждают, что миллиарду владельцев Android прямо сейчас угрожает опасность. Все потому, что они все еще пользуются Android 12 или более ранними системами, для которых Google больше не выпускает патчи безопасности.

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