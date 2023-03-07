Лукашенко заявил, что Зеленский якобы "бегает вокруг Беларуси, присылает людей и просит".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

"Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - сказал он.

Лукашенко заявил, что Зеленский якобы "бегает вокруг Беларуси, присылает людей и просит". Он вновь упомянул о том, что Зеленский просил его "заключить пакт о ненападении".

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"Как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Заявления Лукашенко - детали

Лукашенко вскрыл ложь своей пропаганды о подрыве самолета ДРЛО А-50У в Беларуси. Он заявил, что самолет якобы получил "незначительные" повреждения, и якобы его отправили на ремонт в РФ.

Также самопровозглашенный лидер Беларуси раскрыл новые детали о задержании террориста "украинских" спецслужб во время вручения госнаград силовикам и сам запутался в своих объяснениях.

Ранее Беларуский диктатор на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране заявил, что Украина предложила Минску заключить пакт о ненападении.

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