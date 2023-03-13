Минск продолжает налаживать отношения со странами, которые противостоят Западу.

Президент Ирана Ибрагим Райси провел встречу в Тегеране с самопровозглашенным президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Как сообщает Белта, в том числе они провели переговоры по обходу санкций.

В частности Лукашенко похвалил Райси за то, как Иран удачно справляется с западными ограничениями.

"И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", - заявил диктатор.

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В ответ Райси сказал, что Иран поделится рецептом обхода западных санкций.

"Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Республикой Беларусь в этом направлении", - добавил Райси.

Лукашенко и Райси подписали вместе "дорожную карту сотрудничества". Она предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана различных сферах, в частности политической, экономической, консульской, научно-технической, образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Лукашенко и его турне по миру: что известно

В 2023-м году Александр Лукашенко увеличил количество своих иностранных визитов, кроме России. В конце января он посетил Зимбабве и помогал с преодолением голода в этой африканской стране. В частности подарил трактор.

В начале марта Лукашенко посетил Пекин и подписал ряд важных документов о сотрудничестве между странами. Как отмечали в ISW, эти договоры помогут России обходить санкции. Интересно, что в Китай диктатор прилетел на самолете американского производства.

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