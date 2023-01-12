По мнению Жданова, Россия решила объявить о проведении новых военных учениях в Беларуси, чтобы держать в напряжении не только Украину, но и Польшу, и страны Балтии.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал новые военные учения России и Беларуси. Он считает, что РФ нашла еще один способ, как держать Украину в напряжении и отвлекать наших военных на северную границу.

"Россияне понимают, что не могут сегодня создать ударную группировку – для этого нужно время. Скрыто ее создать не удастся", – отметил эксперт в интервью ТСН.

Жданов подчеркнул, что белорусская армия не готова к участию в войне. Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает понемногу раздавать россиянам все, что можно раздать из собственного Минобороны.

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"Фактически, он ставит белорусскую армию в такие условия, что военных запасов в случае войны там хватит на две недели. А дальше что? Склады пустые, техники нет – все передали России. Белорусский мобрезерв Россия частично выгребает в качестве наемников", – продолжил эксперт.

По мнению Жданова, Россия решила объявить о проведении новых военных учениях в Беларуси, чтобы держать в напряжении не только Украину, но и Польшу, и страны Балтии.

"А создать летно-тактическую группировку и разбросать ее по всей территории Беларуси и две недели проводить с ними учения – то здесь не только мы будем напрягаться, но и НАТО будет напрягаться, в частности Польша и страны Балтии", – отметил он.

В то же время Жданов не исключил, что во время этих учений оккупанты могут поднять в небо какой-то вражеский самолет и выпустить из него ракеты по Украине. Он отметил, что украинцам будет необходимо особенно прислушиваться к воздушным тревогам в эти недели.

Что происходит на территории Беларуси

9 января Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом ВС РФ. В его составе было 40 вагонов.

В британской разведке заявили, что большое количество российских войск в Беларуси не составляет угрозы для Украины. Это объясняется тем, что военные занимаются учениями на полигонах, а не готовятся к новому вторжению с этого направления.

В то же время оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина говорит, что от белорусских военных поступает информация, что нападение на Украину будет. По ее словам, вопрос в том, будет ли осуществляться наступление с территории Беларуси.

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