По словам эксперта, угроза заключается в том, что этот "клуб" формировался при лидерстве США.

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Великобритания объявила о военном пакете в 150 миллионов фунтов стерлингов помощи для Украины. В то же время министр обороны США Пит Хегсет прибыл на заседание группы, скорее, как наблюдатель.

Как отметил в эфире телемарафона руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук, ситуация с США "быстро меняется".

"Соединенные Штаты быстро скатываются с позиции нашего ключевого партнера к позиции посредника. А посредничество и партнерство - совершенно разные функции и совершенно разные ожидания, разные подходы", - сказал Лакийчук.

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Он отметил, что его очень беспокоит судьба "Рамштайн", ведь это не просто команда государств, которые поддерживают Украину в военно-техническом смысле. Этот "клуб" формировался при лидерстве США и фактически - это команда стран, которые солидарны с Соединенными Штатами в поддержке Украины.

"И таким образом демонстрируют не только поддержку нам, но и преданность Соединенным Штатам... То что "Рамштайн" вчерашний состоялся, это очень большой успех на самом деле. Это могло бы обернуться катастрофой, но мы видим, что этого не произошло", - отметил Лакийчук.

Эксперт добавил, хорошо, что Великобритания взяла на себя рычаги в "Рамштайн", но будет ли это постоянно, или лидеры будут меняться - пока неизвестно.

По его словам, очень большое значение имеет работа так называемых коалиций по интересам - самолетной, морской и тому подобное.

"Это очень хорошо, потому что даже в таком формате они позволяют продолжать эффективно работать. Неважно как там чувствует себя "Рамштайн", а наша коалиция, условно говоря, танковая работает. Там есть свой лидер, он определяет потребности и каналы и система работает. Результат мы видим", - сказал аналитик.

Он также обратил внимание на то, в какой ипостаси министр обороны США Пит Хегсет прибыл на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Он уже не координатор, даже не участник помощи Украине, а некий созерцатель от США. Это в очередной раз подчеркивает те изменения, которые происходят в состоянии наших союзников. Поэтому надеемся на партнеров, и на себя", - подчеркнул Лакийчук.

Заседание "Рамштайн" - что известно

Как сообщал УНИАН, на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что 2025 год является критическим в войне Украины с Россией.

Он отметил, что украинцы продолжают бороться с огромным мужеством. По его словам, партнеры должны активизироваться, чтобы укрепить Украину и давить на Путина, чтобы обеспечить мир. Он объявил о новом пакете помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов) для поддержки украинских войск.

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