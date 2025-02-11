Министр обороны США Пит Хегсет скорее будет "слушателем" на заседании в формате "Рамштайн" и встрече министров обороны стран-членов НАТО.

На этой неделе впервые член новой администрации президента США Дональда Трампа прибудет в штаб-квартиру НАТО. Им станет министр обороны Пит Хегсет. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что Хегсет сначала будет участвовать во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На этот раз впервые эту встречу будет созывать Великобритания.

Один американский чиновник сообщил, что от Хегсета не ожидается никаких объявлений о новых вооружениях для Украины. Он не собирается встречаться "с глазу на глаз" с украинскими коллегами, но зато будет слушателем, как на встрече в формате "Рамштайн" 12 февраля, так и на встрече министров обороны стран-членов Альянса 13 февраля.

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"Министр повторит стремление президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее. Он также будет подчеркивать необходимость укрепления европейского лидерства в отношении помощи по безопасности для Украины", - сообщили в Пентагоне перед отъездом Хегсета в Европу.

Усилия США по урегулированию войны в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Волц недавно заявил, что США готовы активно действовать для окончания войны в Украине, однако послевоенные гарантии безопасности для Киева должна взять на себя Европа.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать Штатам полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов, как плату за военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что единство США и Евросоюза по поддержке Украины сохранится, потому что без американской помощи поддерживать Украину очень сложно.

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