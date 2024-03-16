Немецкие политики демонстрируют странную несогласованность внутри и за пределами страны.

Большинство немецких депутатов Европарламента поддержали резолюцию о передаче ракет Taurus Украине, хотя на этой неделе в самой Германии Бундестаг отклонил похожую резолюцию. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Журналисты отмечают, что немецкие депутаты, которые на заседании Европарламента в Страсбурге проголосовали за резолюцию о передаче Украине крылатых ракет, представляют как раз правящую в Германии коалицию – партии СДПГ, СвДП и "Зелёные".

В резолюции, принятой в конце февраля, среди прочего был пункт о том, что Украина "особенно нуждается в высокоразвитых системах ПВО, крылатых ракетах большой дальности, таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp, современных боевых самолетах, различных видах артиллерии и боеприпасов, а также дронах".

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Глава депутатской группы ХДС/ХСС (немецкая оппозиционная партия) в Европарламенте Даниэль Каспари выразил мнение, что такая непоследовательность представителей правящей немецкой коалиции и отстаивание ею противоположных позиций в Брюсселе и Берлине "является обманом избирателей".

"Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолировано правительство "светофора" (правительство Шольца – УНИАН) в Берлине со своей линией", – заявил он журналистам.

Проблема с ракетами Taurus для Украины

Как писал УНИАН, в среду немецкий парламент провел дебаты на тему передачи ракет Taurus Украине. Выступая с трибуны Бундестага, канцлер Олаф Шольц подтвердил ранее озвученую им позицию о том, что передавать Украине ракеты Taurus он не намерен.

На следующий день Бундестаг провел голосование за резолюцию о передаче Украине этих ракет. В результате депутаты от правящей коалиции поддержали позицию своего канцлера и отклонили резолюцию.

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