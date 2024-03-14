Большинство депутатов поддерживают позицию Шольца о том, что ракеты давать нельзя.

Немецкий Бундестаг снова отклонил поставку Украине крылатых ракет Taurus. Большинство парламента проголосовало против соответствующей резолюции, предложенной оппозиционными партиями, сообщает Spiegel.

При поименном голосовании за передачу ракет высказались 190 немецких депутатов, 495 проголосовали против, 5 воздержались.

Отмечается, что среди депутатов правящей коалиции также есть сторонники передачи ракет Украине, но в целом коалиция остается на тех позициях, которые занимает канцлер Олаф Шольц.

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Проблема поставки ракет Taurus Украине

Как писал УНИАН, накануне в Бундестаге состоялись парламентские дебаты на тему передачи ракет Taurus Украине. Выступая с трибуны, канцлер Олаф Шольц подтвердил свою решимость в том, чтобы не давать это оружие Украине. По его словам, использование ракет украинцами потребует присутствия немецких солдат, а это недопустимо.

В Бундестаге говорят, что у Шольца есть определенные объективные причины считать, что без немцев украинцы не смогут использовать немецкие ракеты. Но эти причины якобы слишком секретные, чтобы о них говорить публично.

Примечательно, что Бундестаг уже несколько раз голосовал за различные резолюции о передаче ракет Taurus Украине. Однажды была принята резолюция о передаче Украине "дальнобойного оружия". Какого именно - не уточнялось, но, очевидно, речь шла не о "Таурусах".

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