Посол США в Украине Бриджит Бринк высказалась в отношении РФ из-за утреннего запуска ракет по Украине / коллаж УНИАН, фото УНИАН, фото twitter.com/USAmbKyiv

Россия своим циничным массированным запуском ракет по Украине спровоцировала посла США Бриджит Бринк сделать жесткое заявление относительно предоставление финансовой помощи Киеву в 2024 году. 

Об этом Бринк сообщила в сети X (Tiwtter), демонстрируя скриншот с утренними сообщениями о воздушных тревогах в столице.

"Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - подчеркнула посол США.

Посол США в Украине Бриджит Бринк среагировала на воздушные тревоги в Киеве / фото twitter.com/USAmbKyiv

В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в социальных сетях отметил:

"Снова подлые атаки России на Украину этим утром. По сообщениям, повреждены родильный дом, жилые дома, торговые центры и железнодорожные станции - все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что осуждают бесчеловечные атаки России на Украину, последствием которых стало разрушение роддома, школ и домов людей. "Мир должен поддержать победу Украины и уполномочить специальный трибунал для привлечения Москвы к ответственности за совершенные преступления в Украине", - говорится в сообщении.

Как отреагировал на террор РФ президент Украины

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку России по Украине и пообещал стране-террористу ответ на удары.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131. Всего российские захватчики запустили 158 воздушных целей.

Известно о 12 погибших и 76 раненых в результате сегодняшнего массированного обстрела Украины, но еще продолжаются поисково-спасательные операции.

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