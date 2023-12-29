Посол США Бриджит Бринк высказалась об РФ, дипломаты других стран также не стали молчать.

Россия своим циничным массированным запуском ракет по Украине спровоцировала посла США Бриджит Бринк сделать жесткое заявление относительно предоставление финансовой помощи Киеву в 2024 году.

Об этом Бринк сообщила в сети X (Tiwtter), демонстрируя скриншот с утренними сообщениями о воздушных тревогах в столице.

"Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - подчеркнула посол США.

В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в социальных сетях отметил:

"Снова подлые атаки России на Украину этим утром. По сообщениям, повреждены родильный дом, жилые дома, торговые центры и железнодорожные станции - все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что осуждают бесчеловечные атаки России на Украину, последствием которых стало разрушение роддома, школ и домов людей. "Мир должен поддержать победу Украины и уполномочить специальный трибунал для привлечения Москвы к ответственности за совершенные преступления в Украине", - говорится в сообщении.

Как отреагировал на террор РФ президент Украины

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку России по Украине и пообещал стране-террористу ответ на удары.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131. Всего российские захватчики запустили 158 воздушных целей.

Известно о 12 погибших и 76 раненых в результате сегодняшнего массированного обстрела Украины, но еще продолжаются поисково-спасательные операции.

Вас также могут заинтересовать новости: