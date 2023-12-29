Россия своим циничным массированным запуском ракет по Украине спровоцировала посла США Бриджит Бринк сделать жесткое заявление относительно предоставление финансовой помощи Киеву в 2024 году.
Об этом Бринк сообщила в сети X (Tiwtter), демонстрируя скриншот с утренними сообщениями о воздушных тревогах в столице.
"Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - подчеркнула посол США.
В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в социальных сетях отметил:
"Снова подлые атаки России на Украину этим утром. По сообщениям, повреждены родильный дом, жилые дома, торговые центры и железнодорожные станции - все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением".
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что осуждают бесчеловечные атаки России на Украину, последствием которых стало разрушение роддома, школ и домов людей. "Мир должен поддержать победу Украины и уполномочить специальный трибунал для привлечения Москвы к ответственности за совершенные преступления в Украине", - говорится в сообщении.
Как отреагировал на террор РФ президент Украины
Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку России по Украине и пообещал стране-террористу ответ на удары.
Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131. Всего российские захватчики запустили 158 воздушных целей.
Известно о 12 погибших и 76 раненых в результате сегодняшнего массированного обстрела Украины, но еще продолжаются поисково-спасательные операции.