Погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье.

Сейчас полиция информирует о 12 погибших и 76 раненых людях в результате сегодняшнего массированного обстрела Украины, но еще продолжаются поисково-спасательные операции.

Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Так, по его информации, в столице под ракетный обстрел попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли 2 человека, 18 травмированы.

Во Львовской области нанесены ракетные удары по городу Львов. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 раненых.

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На Днепропетровщине враг попал по торговому центру, в областном центре погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.

"Одесская область: есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в Одессе повреждены еще как минимум два дома. Из жилой 17-тиэтажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего 2 человека погибли, 15 ранены", - констатирует Клименко.

Кроме того, Харьковскую область враг начал обстреливать еще на рассвете. Там в результате попаданий снарядов один человек погиб, девять - получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

Также оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. 1 человек погиб, 10 ранены.

"В эти минуты спасатели, полицейские, нацгвардейцы приобщены к ликвидации последствий ударов по всей Украине - тушат пожары, спасают, поддерживают пострадавших. Работают психологи ГСЧС и полиции. Все данные по пострадавшим могут оперативно меняться", - отметил Клименко.

Ракетный обстрел Украины россиянами - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, президент Украины отреагировал на сегодняшний массированный обстрел россиянами Украины, сообщив, что было применено врагом около 110 ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утром в эфире информационного марафона сообщил, что мощный удар по всей территории Украины россияне наносили различными средствами воздушного нападения.

"Фактически летело все. Видимо, "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику С-300, и крылатые ракеты... Далее видим применение "Шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления", - отметил он.

Спикер добавил, что мишенью россиян была вся Украина, потому что очень давно на мониторах не было видно "столько красного". Красным обозначаются вражеские цели. "Очень давно не было видно, когда все фактически было в воздушных целях врага во всех областях, фактически во всех направлениях", - подчеркнул Игнат.

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