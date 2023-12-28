Президент Украины подчеркнул, что надо продолжать решительнее противодействовать российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки в 2023 году предоставили Украине 34 пакета военной помощи на общую сумму более 24 миллиардов долларов. Об этом глава государства сообщил в сети X (Twitter).

Зеленский отметил важность последнего в 2023 году пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов, который предоставили США.

"Дополнительные ракеты и компоненты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и другое оборудование удовлетворят самые насущные потребности Украины", – отметил президент Украины.

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По его убеждению, лидерство США в коалиции из более чем 50 стран, которые предоставляют Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии.

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. "Петриоты", "Абрамсы", бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил необходимость и в дальнейшем как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Соединенные Штаты Америки объявили о выделении последнего в этом году пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 250 миллионов долларов.

С тем, в Конгрессе США в декабре так и не смогли преодолеть внутриполитические противоречия по защите южной границы с Мексикой, чтобы разблокировать утверждение дополнительной помощи для Украины, в отношении которой президент США делал запрос на сумму около 1 млрд долларов.

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