Президент Украины пообещал ответ стране-террористу за эти удары.

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку России по Украине и пообещал стране-террористу ответ на удары.

Об этом глава государства написал в Telegram. "Роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х - 505", - заявил он.

По словам Зеленского, Россия во время ракетной атаки запустила по Украине около 110 боеголовок, большую часть целей сбили украинские защитники.

"К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы гарантировать безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть - и именно так и будет", - подчеркнул президент.

Новый ракетный удар по Украине - что известно

Оккупанты сегодня нанесли массированный мощный удар по всей территории Украины различными типами ракет.

Как отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сегодня это можно назвать, действительно, массированным ракетным ударом различными средствами воздушного нападения.

"Фактически летело все. Видимо, "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор находятся на наших радарах - западная часть Украины... Далее видим применение "Шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления", - заявил спикер.

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