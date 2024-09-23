Спикер Путина уверяет, что ничего не знает о провале, который уже несколько дней обсуждает весь мир.

В Кремле ничего не знают о громком провале тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которая взорвалась прямо в шахте на полигоне "Плесецк". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит The Moscow Times.

"Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться", — сказал он в ходе брифинга.

Взрыв "Сармата": последние новости

Как писал УНИАН, на днях во время испытания взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", предназначенная для нанесения ядерного удара. Спутниковые снимки полигона "Плесецк" зафиксировали огромный кратер на том месте, где должна находиться пусковая шахта.

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По мнению ряда аналитиков, взрыв произошел на этапе заправки ракеты и до момента самого запуска.

Интересно, что буквально на днях спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин угрожал Западу ударом ракеты "Сармат" по Европарламенту, который призвал НАТО снять с Украины ограничения на глубокие удары по территории РФ.

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