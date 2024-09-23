Повреждения свидетельствуют о том, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

Появились новые спутниковые снимки неудачного запуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк в России. Соответствующие спутниковые снимки компании Maxar опубликовал OSINT-аналитик Джордж Баррос.

Отмечается, что большой кратер (шириной примерно 62 метра) видно на стартовой шахте, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее, что свидетельствует о том, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

Кроме того, небольшие пожары продолжают гореть в лесу к востоку от пускового комплекса, а возле разрушенной шахты можно увидеть четыре пожарные машины.

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Справка. РС-28 "Сармат" - российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Длина ракеты составляет 35 м, стартовая масса - 208 т, масса заброски - около 10 т. Дальность полета ракеты составляет 16 тыс. км.

Российская ракета "Сармат" - что известно

Накануне во время испытания в России взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". По данным исследователей, инцидент произошел во время заправки на полигоне. На месте, где проводились исследования, остался большой кратер. Полигон был уничтожен.

Как отмечал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, это не первое неудачное испытание ракеты "Сармат", и на это есть несколько причин.

"Первым важным фактором является то, что у россиян нет мощной теоретико-практической школы, которую имела Украина... И другой фактор - жадность. Не только конструкторов, но и менеджеров. Когда вся вертикаль построена на откатах и воровстве - такая продукция и получается", - добавил Лакийчук.

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