Сейчас 37-летний подозреваемый Эспен Андерсен Бретен находится в психиатрической больнице.

Пять жертв теракта в норвежском Конгсберге были зарезаны, а не застрелены из лука, как сообщалось ранее.

Об этом на пресс-конференции 18 октября заявил инспектор полиции Конгсберга Пер Томас Омгольт, передает NRK.

По его словам, нескольких людей 37-летний гражданин Дании Эспен Андерсен Бретен зарезал у них дома, других – в общественных местах. По предварительным данным, погибшие никак не были связаны между. Однако, каким именно оружием пользовался напавший, полиция на время следствия не разглашает.

Также известно, что датчанин ранил из лука по крайней мере одного человека, а затем выкинул оружие. По словам Омгольта, всего потерпевших по делу более десяти.

Также инспектор полиции рассказал, что подозреваемый готовился к теракту заранее, но следствие склоняется к тому, что он совершил его из-за психических проблем.

Сейчас Бретен находится в психиатрической больнице, где в течение нескольких месяцев должны установить его вменяемость.

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Стрельба из лука в Норвегии

13 октября норвежская полиция сообщила, что в 18:13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунгсберга передвигается вооруженный мужчина. Как выяснилось позже, вооружен он был луком и стрелами. Подозреваемый начал стрельбу в супермаркете Coop Extra. Затем он перемещался в другие места.

Сначала нападавшему удалось выскользнуть из кольца полиции, но уже в 18:47, то есть через 34 минуты после начала стрельбы, он был арестован.

Полиция считает, что он действовал в одиночку. Там заявили, что расследование только началось и оно будет масштабным.

14 октября норвежская полиция сообщила, что стрелок недавно принял ислам. Мужчину арестовали, полиция называла приоритетной версию теракта.

Автор: Денис Прядко