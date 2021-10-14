Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не решила, можно ли квалифицировать его действия как теракт.

Полиция Норвегии сообщила, что 37-летний мужчина, убивший накануне пятерых человек из лука, некоторое время назад принял ислам и попадал в поле зрения правоохранителей в связи с признаками радикализации, которые он проявлял.

По словам его адвоката Фредрика Ньюмана, он наполовину норвежец, наполовину датчанин, хотя сам себя он считает датчанином. Его имя пока не разглашается. Адвокат стрелка сообщил, что его клиента более трех часов допрашивали в полицейском участке города Драмен, и что он идет на контакт с полицией и готов к сотрудничеству.

Очевидцы событий рассказали, что он передвигался хаотично и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. Полиция обнаружила большое количество стрел, торчащими из стен домов.

Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт, хотя и не исключает такой возможности.

"Я понимаю, что многие напуганы, но очень важно подчеркнуть, что полиция полностью контролирует ситуацию", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

Начальник городского отделения полиции Ойвинд Аас отметил, что в Кунгсберг направлены дополнительные силы, включая полицейские подразделения из Осло, специалистов по взрывным устройствам и команды служб быстрого реагирования.

Вскоре после нападения Управление полиции Норвегии приказало сотрудникам по всей стране получить огнестрельное оружие. Как правило, полицейские в Норвегии огнестрельное оружие без особых причин не носят, передает Б-би-си.

Мэр Кунгсберга Анне Санд сказала норвежской газете VG, что для города это стало настоящей трагедией: "Мы делаем все, что в наших силах", добавила она, также сообщив, что в одной из гостиниц города развернут центр помощи пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, вчера норвежская полиция сообщила, что в 18:13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунгсберга передвигается вооруженный мужчина. Как выяснилось позже, вооружен он был луком и стрелами. Подозреваемый начал стрельбу в супермаркете Coop Extra. Затем он перемещался в другие места.

Сначала нападавшему удалось выскользнуть из кольца полиции, но уже в 18:47, то есть через 34 минуты после начала стрельбы, он был арестован.

Полиция считает, что он действовал в одиночку, но пока воздерживается от комментариев. Там заявили, что расследование только началось и оно будет масштабным.

Автор: Ирина Погорелая