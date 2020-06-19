В России требуют возбудить дело против Путина за парад и голосование в разгар пандемии

По распоряжению Путина в Москве и других городах России 24 июня запланирован военный парад, а с 25 июня по 1 июля должно быть проведено голосование.

Российский оппозиционер Леонид Гозман требует от Следственного комитета России возбудить дело «по факту приготовления к убийству» против президента РФ Владимира Путина за парад и голосование в разгар эпидемии коронавируса.

Как сообщил УНИАН сам Гозман, соответствующие заявление зарегистрировано Следственным комитетом РФ.

«По распоряжению Путина 24 июня в Москве и ряде других городов России должен быть проведен военный парад в ознаменование семьдесят пятой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 25 июня по 1 июля должно быть проведено голосование, призванное выявить отношение граждан РФ к уже принятым Федеральным Собранием РФ и подписанным президентом поправкам к Конституции Российской Федерации. Даты проведения этих мероприятий были озвучены в момент пика эпидемии коронавируса», - говорится в сообщении.

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Гозман обращает внимание Следственного комитета, что парад и голосование во время эпидемии не являются мероприятиями, непосредственно необходимыми для защиты интересов граждан и безопасности страны. Во время голосования и парада неизбежны заражения, а с учетом высокой летальности вируса часть зараженных умрет, считает он.

«Сам президент, очевидно, понимает, что угроза сохраняется, и продолжает, за единственным исключением церемонии 12 июня, работать удаленно. Таким образом, полагаю, что по указанию Путина производится приготовление к убийству. Учитывая изложенное, прошу возбудить против гражданина РФ уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ. Изменения предусматривают, что Путин сможет баллотироваться еще на два президентских срока после 2024 года.

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