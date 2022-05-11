Специалист отметил, что сейчас уже явно проявляется возраст Путина. В этом году ему исполнится 70 лет.

Поведение российского диктатора Путина во время парада в Москве 9 мая во многом показало, в каком состоянии он сейчас находится.

По словам психолога Валентина Кима, особое внимание привлекает походка Путина. Об этом эксперт сказал в эфире "Радио НВ".

"К этой манере шествия очень часто привлекают внимание эксперты. И в этом году я и мои коллеги увидели, что для Путина уже становится присуща особенность старческой походки. То есть он больше раскачивается, у него начинают проявляться какие-то проблемы с правой рукой. Он уже начинает ходить, как человек, находящийся в почтенном возрасте. У него нет энергии - той самой энергии, которая необходима для того, чтобы возглавлять нацию, куда-то ее вести, к каким-то победам", - отметил Ким.

Он констатировал, что на параде все увидели Путина, которому в этом году исполнится 70 лет - "старого человека, не в энергичном состоянии".

"Возрастная психология накладывает свой отпечаток на поведение любого человека, особенно того, который столько лет уже находится у власти. Если Путин приходил к власти еще достаточно зрелым человеком, то сейчас он уже погружается в этот жизненный период старости. Этот период характеризуется тем, что энергии мало, что на человека давит необходимость сделать что-то важное в своей жизни, как-то запомниться", - рассказал психолог.

Имидж Путина, по словам Кима, де-факто держится на двух типах фото: молодого - занимающегося дзюдо, и зрелого с голым торсом, который едет на лошади или ловит рыбу.

"На этих двух линейно построенных образах держится ощущение силы Путина. А сейчас мы видим Путина достаточно почтенного возраста, у которого уже есть проблемы со здоровьем. Пройдет еще пять лет, например, и мы возле Мавзолея не сможем отличить, где ветеран, а где там Путин, потому что все они будут примерно одного возраста. То есть мы начинаем видеть этот возрастной "закат" лидера. Исходя из того, что российская система власти привязывает правительство к личности фаворита, мы будем наблюдать и "закат" русской империи. Как дальше будет - посмотрим, но сейчас Россия находится в достаточно уязвимом состоянии, потому что от здоровья первого лица зависит и состояние здоровья самого государства", - подытожил специалист.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Арефния назвала опасения за собственную жизнь главным страхом Путина.