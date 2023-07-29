Псевдопрезидент Беларуси очень проинформирован, кто перед ним находится, подчеркнул кандидат психологических наук.

Настоящий российский диктатор Владимир Путин не был на встрече с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко в российском Санкт-Петербурге, мероприятие посетил двойник.

Псевдолидер Беларуси очень проинформирован, кто перед ним находится, рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. "Я двойника увидел на встрече с Лукашенко и на вылазке их в Кронштадт, там, где они вот как раз обнимались, целовались и там, где человека, который выглядит как Путин, спросили о том, что "а как же карантин?" (якобы диктатор ответил, что "люди важнее" - Ред.)", - сказал эксперт.

Кандидат наук подчеркнул, что "там был двойник" Путина. "…Вот в этом случае (когда возле него двойник лидера россиян - Ред.) …(Лукашенко - Ред.) ведет себя, как альфа (лидер - Ред.), ну, пытается себя вести как альфа, а когда он находится перед настоящим, перед бункерным вариантом - он себя ведет даже не как бета, а там где-то омега и где-то ниже…", - поделился Попов.

Стоит отметить, что Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге встречались 23 июля.

Интересные новости России о Путине - что стоит знать

Дмитрий Попов говорил, что 13 июня в РФ на встрече с так называемыми "военкорами" был настоящий Владимир Путин.

Российский диктатор во время мероприятия нес много бреда насчет войны России против Украины. Эксперт отметил, что во время бредовых заявлений глава страны отводил глаза и хватал ручку, а это является признаком неуверенности в сказанном.

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