Некоторые мелочи свидетельствуют о неуверенности диктатора в своих словах, поделился кандидат психологических наук.

В РФ на встрече с так называемыми "военкорами" был настоящий российский диктатор Владимир Путин, а не его двойник.

Лидер россиян хватал ручку и отводил глаза, когда рассказывал бред об Украине, а "это признаки неуверенности в том, что он говорит", поделился мнением специалист по психодиагностике, кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире программы "Аргумент".

"…Стресс вызывает неуверенность. Значит - он неуверен в этой информации. То есть, по всей видимости, его настоящее сознание оценивает, что это - бред. Но он вынужден его нести. И в результате появляются вот такие спонтанные реакции…", - объяснил собеседник.

Интересные новости о Путине и войне - сегодня это стоит знать

Владимир Путин 13 июня встретился с некоторыми "военкорами" и "отличился" бредом о ходе войны России против Украины.

В частности, он заявил, что РФ якобы способна всерьез рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в нашей стране, если не прекратятся "прилеты" по территории его государства. Потом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что заявление диктатора можно считать признанием в подрыве Каховской дамбы.

По мнению исполняющего обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО - Андрея Шаповалова, после публичной встречи с "военкорами" говорили за закрытыми дверями и "дали понять, по каким методичкам нужно работать".

Вас также могут заинтересовать новости: