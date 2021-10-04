Президент России любил деньги, а теперь ему негде их тратить, поделился его бывший друг.

Президент Российской Федерации Владимир Путин "мощно" тратит деньги на подкуп политиков и президентов разных государств.

Глава РФ не занимается подкупом лично, рассказал бывший член российского Совета Федерации, экс-друг Путина и российский бизнесмен-миллиардер Сергей Пугачев в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание "Гордон".

По словам миллиардера, глава России любил деньги, а сейчас имеет все.

Читайте такжеСМИ: для Путина купили дачу Брежнева в оккупированном Крыму (фото, видео)"...Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", – поделился собеседник.

Сергей Пугачев отказался от гражданства РФ в 2012 году, пишет "Википедия".

С 2014-го он находится в международном розыске. Для Пугачева второй родиной стала Франция.

Владимир Путин находится у власти в России более 20 лет.

В 2016 году в сети появился российский перевод документального фильма ВВС "Тайные богатства Путина", в котором лидера РФ обвинили в использовании власти для накопления состояния. Состояние Путина оценивали в 40 миллиардов долларов.

Автор: Екатерина Присяжнюк