Путин добавил, что "надо всем объединить усилия" над легализацией боевиков.

Российский президент Владимир Путин высказался за налаживание отношений с боевиками "Талибан", которые захватили Афганистан после начатого Соединенными Штатами вывода войск.

Слова главы Кремля цитирует российский Интерфакс.

Путин считает, что коммуникация с талибами якобы позволит держать ситуацию в Афганистане под контролем.

"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, тогда будет не с кем разговаривать. А если это так, то надо подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять", – предложил он.

Читайте такжеСША выделят более чем по $2 тысячи беженцам из АфганистанаНо вскоре президент РФ добавил, что "надо всем объединить усилия" над легализацией боевиков.

Также Путин огрызнулся на слова Байдена относительно планов по борьбе с "терроризмом 2021 года", чтобы Америка, мол, сначала разобралась с теми, с кем воевала 20 лет.

Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудили подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.

18 августа в МИД ОАЭ сообщили, что Гани с семьей прибыл в страну.

Автор: Яна Ставская