Захватившие Афганистан лидеры "Талибана" предложили террористам из "Аль-Каиды" обосноваться на территории страны и создать в ней "колыбель джихада".
Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на доклад Министерства обороны США.
В отчете управления генерального инспектора Пентагона говорится, что все достижения 20-летней военной кампании США и их союзников в Афганистане, начатой в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, пошли насмарку.
Теперь, когда "Талибан" вернулся к власти у выжатой из Афганистана "Аль-Каиды" снова появилось безопасное место для организации массовых убийств.
Читайте такжеТалибан объявил в Афганистане амнистию и пообещал женщинам права "в рамках Ислама""Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предложив террористической группировке убежище в Афганистане", - говорится в документе.
Также в докладе говорится, что политической нестабильностью и ростом насилия после выхода сил Запада из страны также воспользовались в террористической группировке ИГИЛ.
В Пентагоне комментировать данную информацию отказались.
Ситуация в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.