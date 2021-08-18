Террористы всех мастей могут объединиться в захваченной исламистами стране.

Захватившие Афганистан лидеры "Талибана" предложили террористам из "Аль-Каиды" обосноваться на территории страны и создать в ней "колыбель джихада".

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на доклад Министерства обороны США.

В отчете управления генерального инспектора Пентагона говорится, что все достижения 20-летней военной кампании США и их союзников в Афганистане, начатой в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, пошли насмарку.

Теперь, когда "Талибан" вернулся к власти у выжатой из Афганистана "Аль-Каиды" снова появилось безопасное место для организации массовых убийств.

Читайте такжеТалибан объявил в Афганистане амнистию и пообещал женщинам права "в рамках Ислама""Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предложив террористической группировке убежище в Афганистане", - говорится в документе.

Также в докладе говорится, что политической нестабильностью и ростом насилия после выхода сил Запада из страны также воспользовались в террористической группировке ИГИЛ.

В Пентагоне комментировать данную информацию отказались.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Станислав Кожемякин