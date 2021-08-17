Согласно Конституции страны, вице-премьер становится главой государства в случае бегства, смерти или отставки президента.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны. Он призвал афганцев противостоять боевикам "Талибана".

Об этом политик написал в своем Twitter.

Он отметил, что согласно Конституции, после бегства президента именно он может руководить страной.

"Я нахожусь в стране и исполняю обязанности президента. По Конституции Афганистана в случае бегства, отставки или смерти главы государства страной руководит вице-президент", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖители Кабула боятся выходить из своих домов из-за вооруженных боевиков - журналисткаПри этом Салех призвал граждан страны сопротивляться талибам и доказать, что Афганистан не Южный Вьетнам, а талибы и близко не вьетнамские партизаны.

"В отличие от США и НАТО мы не утратили силу духа и видим серьезные перспективы. Присоединяйтесь к сопротивлению", - указал политик.

Также он призвал лидеров стран поддержать власти Афганистана.

Ранее вице-премьер в своем Twitter написал, что не сдастся террористам и не предаст память Ахмада Шаха Масуда.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

При этом США временно остановили эвакуацию людей из столицы Афганистана. Причиной такого решения стало большое число пассажиров, которые скопились на взлетно-посадочной полосе.

Автор: Анастасия Горбачева