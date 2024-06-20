Он стремится создать иллюзию, что западные страны единственные сторонники Украины, тогда как остальной мир - стоит за Россией.

Правитель РФ Владимир Путин хочет создать коалицию стран, чтобы позиционировать это объединение как якобы альтернативу НАТО.

Как сообщает Институт изучения войны, речь идет о странах, которые имеют исторически теплые связи с СССР. Накануне визита во Вьетнам Путин опубликовал статью во вьетнамской государственной газете Nhân Dân, в которой использовал те же нарративы, что и в статье северокорейской Rodong Sinmun.

"Путин сослался на историческую память о поддержке Советского Союза Вьетнаму во время войны во Вьетнаме, которую назвал "героической борьбой против иностранных захватчиков", и отметил, что сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Договора об основных принципах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. ... похвалил Вьетнам за проведение "независимой внешней политики" и поддержку мирового порядка, основанного на "принципах равенства между нациями и невмешательства во внутренние дела", повторив свои похвалы Северной Корее 18 и 19 июня. Также президент РФ заявил, что, как и Северная. Корея, Вьетнам разделяет взгляды России на формирование новой системы "равной и неделимой евразийской безопасности" - хотя Вьетнам, как и большинство Юго-Восточной Азии, обычно не включается в политические концепции Евразии", - отметили аналитики.

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Своими высказываниями правитель РФ заложил информационную основу евразийской структуры безопасности во время своего визита в Китай в мае, а затем предложил ее в июньской речи. Тогда он заявил, что "евроатлантическая система безопасности" разрушается и что западные "схемы безопасности и процветания в Европе не работают".

По мнению экспертов, Путин хочет создать коалицию стран, которую мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО. Также он стремится создать иллюзию, что западные страны единственные сторонники Украины, тогда как остальной мир - стоит за РФ.

"Путин, вероятно, намерен использовать историческую память о позитивных отношениях с Советским Союзом и предыдущую помощь другим государствам для создания коалиции стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО и поддержать информационные операции Кремля, который пытается ошибочно представить западные страны как единственных сторонников Украины, в то время как остальной мир стоит за Россией", - добавили в ISW.

Путин ищет поддержку в мире

Как пишет The Wall Street Journal, Путин окружает себя врагами США. Военное сотрудничество России с Ираном, Северной Кореей и Китаем расширилось до обмена чувствительными технологиями, которые могут угрожать США и их союзникам еще долго после завершения войны в Украине.

19 июня стало известно, что РФ и КНДР подписали договор о партнерстве между странами.

В Time назвали визит Путина в Северную Корею шагом отчаяния.

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