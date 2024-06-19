Чиновники говорят, что в Альянсе думают над формулировками, которые будут ключевыми.

США и несколько ключевых союзников, в том числе Великобритания, активно обсуждают, насколько решительно взять на себя обязательства по членству Украины в НАТО на 75-м саммите альянса в Вашингтоне.

Как пишет CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных источников, США сталкиваются с критикой со стороны ряда европейских стран за то, что они не желают идти так далеко, как хотели бы некоторые - особенно те, кто находится вблизи границы с Россией.

Официальные лица США и Германии предложили, чтобы альянс во время саммита в следующем месяце пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, но это не "необратимый путь", как заявил в апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Издание отмечает, что окончательные формулировки альянса по Украине во время июльского саммита в Вашингтоне являются критическими. В ближайшие дни союзники будут тщательно обсуждать его, а затем тщательно исследовать, поскольку он будет очерчивать миру, в частности России, перспективы для Украины в НАТО.

"На (Вашингтонском - УНИАН) саммите мы сделаем конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к НАТО и обеспечить наличие моста к членству, моста, который будет крепким и хорошо освещенным", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Высокопоставленный чиновник США сказал, что представители администрации Байдена не считают, что формулировку "необратимый путь" поддержит весь альянс, в частности Венгрия. Как сообщает один из источников, США считают, что они близки к достижению резолюции со всеми союзниками относительно формулировок.

Некоторые члены НАТО также неохотно употребляют формулировку о "необратимом вступлении" Украины в НАТО, ведь страна еще должна осуществить все необходимые демократические и антикоррупционные реформы. Поскольку до саммита остался примерно месяц, эта тема остается центральной точкой напряжения в текущих разговорах.

"Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена, когда речь идет об определении конкретного пути для Украины", - сказал центральноевропейский дипломат.

Второй европейский чиновник, чья страна является более агрессивной в отношении членства Украины, чем США, сказал, что европейские союзники непосредственно лоббировали Белый дом, чтобы сделать путь Украины как можно более четким.

"Мы инстинктивно чувствуем, что следует проложить новый путь. Следует обратить внимание на быстрое отслеживание членства Украины", - сказал второй чиновник.

В апреле Столтенберг сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве, что "работа, которую мы сейчас ведем, ставит вас на необратимый путь к членству в НАТО, чтобы, когда придет подходящее время, Украина могла стать членом НАТО немедленно".

Тем не менее, существует общее признание того, что позиция НАТО вне саммита должна была измениться с прошлогодней встречи в Вильнюсе, когда союзники заявили, что "будущее Украины в НАТО". Тогда члены альянса объявили, что они отменят требование о Плане действий по членству для Украины, что облегчит вступление, но все же отказались сообщить временные рамки относительно того, сколько времени это может занять.

Зеленского это разозлило. Он назвал "беспрецедентным и абсурдным" то, что ему не предложили график членства.

Нечеткие обязательства в 2008 году

Еще в 2008 году на саммите НАТО в Будапеште Украине впервые предложили нечеткие обязательства по приглашению присоединиться в будущем. Украинцы часто ссылаются на отсутствие ясности 16 лет назад как на аргумент того, что заслуживают большего, особенно во время нападения со стороны России.

"Я уверен, что мы также будем иметь формулировку, что Украина станет членом альянса. Четкая формулировка, именно то, о чем мы договоримся... сейчас обсуждается между союзниками", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Государственном департаменте США.

Администрация Байдена разрекламировала свой недавно подписанный десятилетний оборонный пакт с Украиной, который называет себя "мостом к возможному членству Украины в Альянсе НАТО". Но для многих европейцев этого недостаточно.

"Конечно, мы были бы за "необратимость", - сказал третий восточноевропейский чиновник.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной начнутся, только если Киев официально откажется от своих стремлений к НАТО.

"Как только Киев заявит о готовности к такому решению, - сказал Путин в пятницу, - с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры".

Ключевым компонентом членства в НАТО является пакт о взаимной обороне, известный как статья 5, который обязывает союзников НАТО защищать любого члена, который подвергается нападению. Украина усиливает свой толчок к вступлению в НАТО после того, как на нее впервые напала Россия в 2014 году.

С начала войны в Украине в 2022 году украинские и европейские чиновники обвиняли США в том, что они слишком боятся спровоцировать Путина и эскалировать конфликт. Украина была одновременно благодарна и разочарована, наблюдая, как США предлагают все большие и большие пакеты оружия, но более медленными темпами, чем это было нужно.

В прошлом месяце Столтенберг косвенно раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не позволила Украине использовать оружие США для ударов по России.

"Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищать себя. И это включает нанесение ударов по целям на территории России", - сказал генсек.

30 мая администрация Байдена объявила, что Украина может вести огонь по России, но лишь ограниченно и не применяя ATACMS.

Лондон часто был гораздо более перспективным, чем Вашингтон, в отношении оружия для Украины и способов его использования. В общем, на протяжении всего конфликта британские чиновники, ближайшие союзники США в НАТО, постоянно надеялись, что Белый дом займет более агрессивную позицию.

Официальные лица, с которыми общался CNN, подчеркнули, что по коммюнике НАТО еще не принято никаких решений, и речь все еще активно обсуждается в преддверии саммита.

"Когда текст будет на столе и страны начнут переговоры, мы сможем увидеть полную картину. Мы готовы к переговорам; конечно, мы хотели бы, чтобы это было как можно амбициознее", - сказал восточноевропейский чиновник.

Саммит НАТО - что известно

Как писал УНИАН, 32 страны-члена НАТО соберутся 9-11 июля в Вашингтоне, чтобы отметить 75-ю годовщину создания Альянса. Ожидается, что саммит сосредоточится на строительстве оборонного производства и достижении плановых показателей оборонного бюджета из-за угроз со стороны РФ.

Вице-премьер-министра Украины по вопросам ЕС и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что Киев ожидает от саммита решений, которые "помогут существенно укрепить обороноспособность страны и ее способность противостоять российской агрессии, а также стать предохранителем от повторных нападений в будущем".

"Мы также ожидаем конкретных решений относительно членства Украины в НАТО в пакете с другими гарантиями непрерывности военной помощи и повышения оперативной совместимости", - подчеркнула она.

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