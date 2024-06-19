Накануне российский диктатор приехал с визитом в КНДР впервые за 24 года.

Китай с осторожностью отреагировал на то, что Россия и Северная Корея углубили свои связи и пообещали противостоять Западу во главе с США. Таким образом Пекин избегает любых трехсторонних договоренностей, которые могут осложнить его отношения с другими странами, пишет Reuters.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на брифинге во вторник, что встреча между Путиным и Ким Чен Ыном была двусторонним обменом мнений.

"Китай имеет определенные предостережения относительно углубления военного сотрудничества Северной Кореи с Россией, что может подорвать почти монополию Пекина на геополитическое влияние на Пхеньян. Китай также старается не создавать впечатление фактического альянса между Пекином, Москвой и Пхеньяном, поскольку это не поможет Китаю поддерживать практическое сотрудничество с ключевыми западными странами", - отметил Тонг Чжао из Фонда Карнеги за международный мир. Видео дня

В издании напомнили, что после того, как в прошлом году КНДР ослабила пограничный контроль, торговля с Китаем возобновилась, однако в политической деятельности Северной Кореи доминирует Россия.

"В прошлом году Ким совершил свою первую - и пока единственную - постпандемическую поездку в Россию, чтобы встретиться с Путиным, а Путин стал первым мировым лидером, который посетил политически и экономически изолированный Север после открытия границ. Россия также сделала беспрецедентный шаг, использовав баллистические ракеты северокорейского производства, которые запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, для нанесения ударов по целям в Украине, по словам официальных лиц США, союзников и наблюдателей ООН по санкциям", - добавили в материале.

В то же время Китай назвал отношения с Россией "без ограничений" за несколько дней до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, однако Пекин до сих пор избегает предоставления оружия и боеприпасов для военных действий.

Также в Reuters добавили, что Китай присоединился к РФ по блокированию новых санкций против КНДР в Совете Безопасности, однако воздержался, когда Москва наложила вето на продолжение работы группы, которая следила за выполнением санкций.

В свою очередь один из южнокорейских чиновников на условиях анонимности отметил, что между Пекином и Пхеньяном существует напряженность из-за тысяч северокорейских рабочих, которые остаются в Китае, несмотря на резолюции ООН.

Визит Путина в КНДР - что известно

Как писал УНИАН, президент РФ Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Известно, что такой визит продлится два дня.

"Отношения между двумя странами - это не просто необходимость. Мы видим, как оба государства формируют все более согласованный единый фронт и выступают против Соединенных Штатов Америки и Запада", - отметил преподаватель политики в Оксфордском университете в Великобритании Эдвард Хауэлл.

Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о партнерстве между странами. Путин отметил, что Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР" в связи с подписанным договором.

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