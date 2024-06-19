Сейчас Кремль глубоко зависим от своего неблагополучного союзника на Дальнем Востоке.

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) является последователем России. Советский Союз был первой страной, которая признала своего нового сателлита. На протяжении их долгих и порой противоречивых отношений Россия, сначала как СССР, а затем как РФ, была старшим партнером. Но теперь, когда Москва разделяет статус изгнанника Пхеньяна, партнерство выровнялось. На этой неделе, когда Владимир Путин впервые за 24 года ступил на северокорейскую землю, он сделал это не как старший брат, а как друг в беде, пишет The Times.

Отмечается, что сейчас Кремль глубоко зависим от своего неблагополучного союзника на дальнем востоке. Война в Украине является прожорливой в потреблении боеприпасов. Северокорейские ракеты, снаряды и артиллерийские снаряды могут быть далеко не самого высокого качества, но они доступны в достаточном количестве. Несмотря на отрицание Пхеньяна, по данным американской разведки, 11 000 контейнеров с оружием уже отправились на запад.

"Синергия очевидна. В то время как российские государственные арсеналы сократились после окончания холодной войны, Северная Корея осталась в бизнесе, чтобы оснастить массовую армию... Имея длительный опыт международного изгнанника, Пхеньян также может помочь своему партнеру избежать западных санкций, в частности в отношении финансовых операций. А что он получит взамен? С одной стороны – продовольствие, чтобы компенсировать ужасные показатели своего сельскохозяйственного сектора, а с другой – технологии, прежде всего в сфере космоса и вооружений", – говорится в публикации.

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По словам журналистов, Ким Чен Ын полон решимости превратить экономически упадочное государство в космическую мощь. В прошлом году был запущен спутник-шпион, но его функциональность непонятна: ракета со второй миссией наблюдения взорвалась вскоре после взлета. Россия, с ее историей надежных ракет-носителей, может быть большим подспорьем в этом вопросе. Более зловещей может быть готовность Москвы предоставить технологии для усиления ядерного арсенала КНДР.

Американская разведка особенно обеспокоена тем, что Россия передает технологии и опыт для создания ядерной ракетной системы, запускаемой с подводной лодки. Северная Корея прошла этап экспериментов с баллистическими ракетами наземного базирования: ее технология уже созрела. Но такие системы будут уязвимы к превентивному удару США. Силы на подводных лодках обеспечили бы Кима средствами для нанесения ответных ударов по американским целям в Тихом океане и по союзникам США. Россия также может помочь с тактическим ядерным оружием.

"На фоне разговоров о вечной дружбе и солидарности перед лицом злонамеренного Запада, углубление альянса между этими евразийскими тираниями базируется на общем стремлении к выживанию. Этим летом у Путина может быть последний шанс захватить территорию Украины и выгодно позиционировать себя для переговоров. Его артиллерия нуждается в подпитке. Так же, как и затравленный народ Северной Кореи. Оружие в обмен на масло. Это сделка, которую могут оценить обе стороны", – подчеркивают авторы.

Визит Путина в КНДР

Кремлевский правитель впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Визит Путина в Северную Корею может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к основанному на общей враждебности к Западу и его союзникам партнерству, который расширяет возможности обоих лидеров и углубляет глобальные линии разломов.

Правитель РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР".

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