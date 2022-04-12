Накануне Нехаммер побывал в РФ, до этого он посетил Украину.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который накануне провел переговоры с Путиным в России, сообщил, что президент РФ на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине, однако смысл этих слов не ясен.

Об этом пишет The New York Times.

По словам австрийского чиновника, в конце встречи Путин сказал ему следующее:

"Было бы лучше, если бы она [война] поскорее закончилась".

По словам Нехаммера, смысл этих слов не ясен до конца. Они могли либо сигнализировать о готовности Путина к дальнейшим мирным переговорам, либо могут значить быстрое и жестокое нападение на Донбасс.

"У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно. Вот почему я считаю, что так важно постоянно сталкивать его с фактами войны", - подчеркнул канцлер Австрии.

Ранее сообщалось, что встреча состоялась в Москве 11 апреля. Разговор политиков длился 1,5 часа. По словам Нехаммера, это не было дружественным визитом, он хотел посмотреть Путину в глаза и рассказать о том, что он увидел в Буче. "От встречи в целом не получил никаких положительных впечатлений. Я настроен пессимистично. Путин перешел к военной логике. Все признаки указывают на шторм", - сказал он.

Перед визитом в Москву Нехаммер побывал в Киеве.