По данным западных СМИ, разговор был жестким и конструктивным.

В понедельник, 11 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Разговор состоялся в Москве и длился 1,5 часа.

Об этом сообщают австрийское издание Krone и BBC.

Нехаммер и Путин говорили тет-а-тет, без помощников, переводчиков и прессы. Обошлось без рукопожатия. Основной темой переговоров была война в Украине.

Путин и Нехаммер беседовали с глазу на глаз в загородном доме, принадлежащем Кремлю. Разговор проходил за огромным столом.

СМИ отмечают, что австрийский канцлер призвал российского диктатора остановить войну. Источники BBC сообщают, что Нехаммер намекнул Путину на проигрыш пригрозил ужесточением санкций, если тот не остановится.

Нехаммер отметил, что его беседа с Путиным была "очень жесткая и откровенная", а его самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, поскольку в каждой войне проигрывают обе стороны.

Канцлер подчеркнул, что санкции против России будут продолжаться и усиливаться до тех пор, пока в Украине гибнут люди.

Напомним, вчера, 9 апреля, Нехаммер посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Kronen Zeitung, канцлер подвергся критике за визит, ведь якобы поставил под угрозу нейтралитет Австрии.

Во время встречи лидеры провели совместное выступление. На нем Зеленский рассказал о количестве оккупантов под Мариуполем, объяснил от чего зависят дальнейшие действия РФ и прокомментировал возможно обострение боев.

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