Нехаммер заявил, что не получил от встречи никаких положительных впечатлений.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Kurier.

Известно, что встреча состоялась в Москве 11 апреля. Разговор политиков длился 1,5 часа.

По словам Нехаммера, это не было дружественным визитом, он хотел посмотреть Путину в глаза и рассказать о том, что он увидел в Буче.

"От встречи в целом не получил никаких положительных впечатлений. Я настроен пессимистично. Путин перешел к военной логике. Все признаки указывают на шторм", - сказал он.

Канцлер Австрии убежден, что Путин не доверяет международному сообществу и международному праву.

Также между ними возник спор, в ходе которого президент России настаивал, что в произошедшем в Буче виновата Украина.

Напомним, в "Азове" сообщили, что сегодня Россия применила химическое оружие в Мариуполе.

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