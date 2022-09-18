Эксперты считают, что публичная критика Индии российской войны в Украине может оказаться гораздо более действенной, чем заявления Европы и США.

На саммите в Узбекистане произошло незаурядное событие - премьер-министр Индии Нарендра Моди публично сказал президенту России Владимиру Путину, что "сейчас не время для войны".

Такое мнение высказал специалист по вопросам национальной безопасности корпорации RAND Дерек Гроссман.

"Сегодня пути Индии и России разошлись: вместо того, чтобы приватно уговаривать Путина прекратить войну, Моди публично пристыдил его. Посмотрим, что из этого выйдет, но я должен сказать, что сообщение из Индии будет иметь больший вес, чем из США или Запада. Ненадежная позиция Китая также должна заставить Россию задуматься", – отметил он.

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Обозреватели отметили, что эта публичная критика главы Кремля из-за войны в Украине свидетельствует об усилении международной изоляции России. А то, что она исходит от Индии, может повлиять на позицию Кремля.

Как отметили эксперты, теперь Путин открыто услышал об обеспокоенности стран, с которыми он активно налаживает отношения. После того, как западные страны наложили санкции на Россию, заставляя ее вывести войска из Украины и прекратить агрессию, Путин неоднократно говорил, что Россия не изолирована, потому что она может смотреть на восток в крупные азиатские государства, такие как Китай и Индия.

Но на встрече ШОС Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Индия и Китай не заинтересованы в продолжении российской войны в Украине, отметили обозреватели.

Напомним, после того, как руководитель Китая воздержался от поддержки России в ее войне против Украины, премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту Путину, что "сейчас не время для войны".

Газета New York Times, отметила, что сигналы из Дели и Пекина свидетельствуют о том, что Россия попадает в более глубокую международную изоляцию.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. Моди сказал ему о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога".

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