Для полного устранения нанесенного ущерба необходима "огромная работа".

Противники 5G-технологии подожгли оборудование мобильного оператора Orange в районе французского Лиможа и оставили местных жителей без мобильной связи, телевидения и радио.

Читайте такжеHuawei уже работает над связью 6G, но ждать придется больше 10 летОб этом пишет газета Le Figaro.

Неизвестные подожгли 23-метровую вышку 11 января, пожар тушили несколько пожарных бригад. После этого около 1,5 миллионов французов остались без связи, несколько тысяч абонентов до сих пор не получили доступ к телевидению.

Ответственная за инфраструктуру теле-радиооператора компания TDF отметила, что для полного устранения нанесенного ущерба необходима «огромная работа».

Поджог вышки: другие подробности

После инцидента местное издание Le Populaire du Centre получило письмо от группы, называющей себя «Комитетом за отмену 5G».

Они взяли на себя ответственность за произошедшее и заявили, что видят в технологии 5G угрозу и будут воевать с ней всеми доступными им способами.

Ликвидацию ретрансляционной вышки они назвали «Операцией за шум ветра и пение птиц».

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Автор: УНИАН