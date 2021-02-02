Кулеба и Боррель решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и системные нарушения прав человека в России в целом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поднял вопрос применения новых санкций к Российской Федерации во время телефонного разговора с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

Как отметили в МИД Украины, Боррель заверил Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.

Читайте такжеВ Москве сегодня судят Навального (онлайн-трансляция)

«Наш разговор направляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординирована, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов к РФ», - подчеркнул Кулеба.

Стороны обсудили ситуацию в России и решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и системные нарушения прав человека в России в целом.

Кулеба поднял вопрос применения к РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Собеседники уделили особое внимание предстоящему запуску Крымской платформы и поддержке этой инициативы со стороны ЕС.

Министр ознакомил собеседника с ситуацией в зоне конфликта на Донбассе и ситуацией во временно оккупированном Крыму. Боррель подтвердил, что доведет до российской стороны четкую неизменную позицию ЕС о непризнании незаконной попытки аннексии Крыма.

Министр выразил благодарность высокому представителю за его личную роль в вопросе предоставления Украине быстрого доступа к вакцине от COVID-19.

Отдельной темой разговора стали текущие вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС, в частности подготовка к заседанию 11 февраля в Брюсселе Совета ассоциации Украина-ЕС и запланированный на 2021 год саммит Восточного партнерства.

Высокий представитель ЕС выразил надежду по поводу успешного проведения заседания Совета ассоциации и свою поддержку в реализации насыщенной повестки дня Украина-ЕС.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержано более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко