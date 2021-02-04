Российские чиновники не очень готовы терпеть новые санкции Запада за такую "мелочь", как преследование оппозиционера.

Когда длинные ряды полицейских выстроились в центре Москвы во вторник вечером, месседж был четким: все участники протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального будут подавлены. В течение следующих нескольких часов тех, кто осмелился бросить вызов решимости властей, преследовали на улицах.

Фото арестов и избиения людей в России очень скоро облетели весь мир. События на них произошли за считанные часы после того, как судья постановил, что заядлый критик Владимира Путина проведет следующие несколько лет за решеткой,- пишет BBC. Навальный назвал судебное слушание показательным судилищем, целью которого было "запугать миллионы". Но такая тактика может "вылезти боком".

"Думаю, это только начало проблем для режима. Потому что Навальный стал не просто политической силой, но и моральной, что делает его привлекательным для тех, кто ранее не был его сторонником. Ведь не только политическая оппозиция, а все гражданское общество раздражено жестокостью и поведением полиции и судов", - сказал Андрей Колесников из московского Центра Карнеги.

Читайте такжеПриговор Навальному: стало известно, где будет отбывать наказание оппозиционерКремль давно называет Навального "агентом" Запада, который пытается подорвать Россию. При этом, российские власти настаивают, что суды якобы полностью независимы, а разъяренные участники протестов - "хулиганы". Пресс-секретарь Путина даже похвалил службы за "жесткий ответ на провокации". Но жесткие подходы могут принести проблемы.

"Репрессии против Алексея Навального, которые шокируют своей жестокостью, также поразительно глупы", - сказал Филипп Стеркин из независимого издания VTimes.

Он считает, что заключение Навального усилит протесты, а не остановит их. И это не очень удобно для Кремля в трудные для экономики времена.

"Власть постоянно пилит ветку, на которой сидит несмотря на то, что ветка все больше шатается", - добавил он.

Многие из тех, кто вышел на улицы, признаются, что делают это впервые. И причиной для этого была не столько поддержка Навального, сколько протест против жесткого обращения с ним.

Читайте такжеNew York Times: Путин впервые за много лет не контролирует все в РоссииВ Москве также говорят о том, что нынешняя бескомпромиссная позиция Кремля может быть не такой популярной среди высокопоставленных чиновников, учитывая то, что Запад готовит новые санкции. Заморозка активов и запрет пересекать границу - это приемлемая цена за так называемое "возвращение" Крыма. Но терпеть наказание за преследование российского оппозиционера никто не хочет. Также не известно, как долго будет продолжаться российская волна протестов.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Перевод: Лесь Дымань