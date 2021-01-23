В штабе Навального призвали силовиков немедленно должны перестать избивать мирных протестующих.

В российском городе Чита сотрудника ОМОНа отказался разгонять митинг.

Об этом сообщает команда Навального в свое Telegram-канале.

В ответ люди начали скандировать «Молодцы!» и хлопать в ладоши.

«Мы присоединяемся к благодарности и считаем, что силовики немедленно должны перестать избивать мирных протестующих в Уфе, Москве, Кургане, Оренбурге и других городах, где сегодня были жесткие задержания», - отметили в штабе.

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Протесты в России в поддержку Навального

23 января сторонники Навального проводят всероссийские акции протеста, они требуют освободить политика из-под ареста. Митинги уже начались как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

По состоянию на 11:00 по московскому времени, в акциях «Свободу Навальному!» всего приняли участие более 15 тысяч человек, пишет «МБХ медиа».

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Автор: Денис Прядко