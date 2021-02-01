Путин пытался консолидировать вокруг себя россиян с помощью так называемого "крымского консенсуса", но экономические трудности его разрушили.

Александр Добральский вышел на улицу, чтобы принять участие в протесте против ареста одного из оппозиционных лидеров России. Но у него были и другие жалобы.

"Это похоже на то, будто кто-то наступил вам на ногу и сказал: "Просто потерпи немного". Как можно просто ждать, когда это закончится?",- сказал Добральский, работающий юристом.

Как пишет New York Times, опросы на протяжении нескольких последних лет фиксировали поворот в национальных настроениях в России. Происходил все больший отход от так называемого "крымского консенсуса", то есть широкой поддержки Владимира Путина после его решения аннексировать полуостров, который принадлежит Украине. Теперь люди сосредоточены на своих разочарованиях из-за обвала зарплат и пенсий.

Читайте такжеПротесты в России: силовики задержали более пяти тысяч человекВ России противостояние между поддержкой Путина за агрессивную внешнюю политику и раздражением из-за обвала экономики часто называют битвой между телевизором и холодильником. Достаточно ли россиянам патриотических новостей на телевидении, или они все же замечают, что их холодильник пуст?

"Объединение вокруг флага больше не работает как противоядие от протестов", - сказала научный сотрудник программы по России и Евразии в британском институте Chatham House Екатерина Шульманн.

Она напомнила об исследованиях с привлечением фокус-групп. Оно показало, что россияне, которым показывали экономическую статистику об обвале зарплат и обменного курса рубля, были более благосклонны к ограниченной внешней политики, чем те, кому не показывали сначала экономические данные. Ряд факторов разбил "крымский консенсус". В 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, уровень одобрения Путина подскочил несмотря на то, что страны Европы, США и другие силы отреагировали на это санкциями, которые ставили под угрозу российскую экономику.

Агрессивная внешняя политика изначально была очень популярной. Поскольку понадобились годы, чтобы экономическая боль стала достаточно сильной, чтобы проникнуть в политическую сферу. Но финансовая стагнация, спровоцированная санкциями, сокращением притока иностранных инвестиций на фоне напряженных отношений с Западом, а также обвалом цен на нефть, заставила Кремль пойти на непопулярные шаги включительно с повышением пенсионного возраста.

Читайте такжеСанкции против России за захват Крыма не снимут-посол СШАСредняя зарплата в России постоянно падала с начала войны в Украине. Теперь она на 10% ниже, чем была 7 лет назад. Это отражается на поддержке правительства Путина. Ряд оппозиционных групп вышли на улицы: от коммунистов до радикальных националистов.

"Если у вас до сих пор нет места в системе, вы не имеете шансов найти работу", - сказал Добральский.

По словам политических аналитиков, нет ничего случайного в том, что протесты вышли за пределы богатых городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, и распространились на российские дальние провинции, которые испытывают экономическую боль острее. Протесты были зафиксированы в более чем 100 городах: от Владивостока на побережье Тихого океана до Калининграда - крайней западной точке России. Такие далекие города и городки когда-то считались основой поддержки Путина.

После того, как Алексей Навальный возглавил уличные движения в 2011-2012 годах в Москве, правительство начало вливать деньги в ремонты парков и тротуаров в городах. Это притупило политическую оппозицию. Между тем, Кремль запутался в созданном им же образе России как окруженной врагами крепости. В 2018 году он провел Чемпионат мира по футболу, дав россиянам возможность познакомиться с десятками тысяч дружественных фанатов из-за рубежа.

Читайте такжеПротесты в РФ: российские силовики начали стрелять - СМИВ зажатом между Польшей и Литвой Калининграде, где живет Добральский, государственной пропаганде о внешних угрозах всегда было трудно убедить местных людей.

"Они говорят: американцы строят военную базу в Польше. Но мы знаем поляков. Стоит спросить простого мужчину из Польши: вы хотите завоевать Сибирь? И он не поймет даже, о чем вы говорите", - сказал графический дизайнер из Калининграда Дмитрий Фельдман.

Справедливости ради, стоит упомянуть, что чрезвычайные происшествия, не связанные с долговременным экономическим упадком России, вывели россиян на улицы. Участники протестов говорят, что их разозлил арест Навального после возвращения из Германии, где он лечился после отравления химическим оружием "новичок". А также фильм Навального о коррумпированности Путина и шикарный дворец, который он себе построил.

"Я бы смотрела на это немного по-другому. Когда политические факторы изменились, экономика тоже стала важной. Люди говорят: да, это произошло, а еще продукты становятся дороже тоже", - сказала Шульманн.

Протесты в России: что нужно знать

Протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.

23 января в России акции протеста прошли почти в 200 городах. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по итогам акций были задержаны 4 тыс. 033 лица.

31 января акции прошли по всей России.

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Перевод: Лесь Дымань