По данным источников издания, российские власти рассчитывают, что движение Навального потеряет силу, когда он окажется в тюрьме.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии в сумме двух уголовных дел, фигурантом которых он является.

Читайте такжеНавальный зовет россиян на протесты, силовики задерживают его сторонников: все подробностиКак сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 2 февраля Навальному могут изменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - он предусматривает 3,5 года лишения свободы. С учетом отсиженного срока в колонии во время судебного процесса, Навального могут посадить на 2,5 года. Еще 10 лет колонии оппозиционеру могут дать по другому делу, которое сейчас расследуется. По информации российских СМИ, это дело о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".

Как отмечает издание, российского оппозиционера предупреждали о том, что по возвращению из Берлина в РФ его посадят в тюрьму, однако он это проигнорировал.

«План Навального очень прост - стать головной болью Путина №1 и своим мужеством вдохновить на политическую активность», - сказал Федор Крашенинников, политический консультант, близкий к критику Кремля.

«Если бы он решил не возвращаться, для Путина это была бы победа», - добавил эксперт.

По данным источников издания, российские власти рассчитывают, что движение Навального потеряет свою силу, когда он окажется в тюрьме.

В свою очередь, как отмечает издание, оппозиционер и его союзники надеются, что его дело станет катализатором общественного недовольства в стране. Это подтверждает и план штаба Навального, который завтра зовет россиян по всей стране выйти на протесты.

Возвращение Навального в Россию: подробности

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: УНИАН