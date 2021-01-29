На втором месте после россиян по количеству просмотров оказались украинцы.

Фильм-расследование арестованного российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина" набрал за 10 дней больше 100 миллионов просмотров.

На данный момент документальная лента понравилась 4,3 миллиона зрителям.

При этом, как сообщил директор ФБК Иван Жданов на своей странице в Twitter, на втором месте после россиян по количеству просмотров оказались украинцы.

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Лента более чем в два раза обогнала другой фильм Навального «Он вам не Димон» (2017 года выпуска), который набрал 41 миллион просмотров.

На третьем месте оказалось расследование Навального, в котором он разговаривал с одним из вероятных исполнителей его отравления. Видео набрало более 26 миллионов просмотров.

Фильм о "дворце Путина": что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Помимо дворца, на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального по усадьбе Путина назвали "лохотроном".

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Автор: Денис Прядко