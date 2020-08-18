Белорусские военные транспортники начали регулярно летать в Россию и обратно: что говорят в Минске

Минобороны Белоруси заявляет, что самолеты возят участников и технику для военных соревнований.

За последние несколько дней зафиксирован целый ряд полетов белорусских военно-транспортных самолетов (и прочих бортов) в Россию.

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Как сообщает TUT.by, об этом свидетельствуют скриншоты с сервиса слежения за воздушным пространством Flightradar.

Ранее сообщалось, что ИЛ-76МД Военно-воздушных сил Беларуси дважды летал на военные аэродромы России.

Так, 12 августа военный транспортник Ил-76МД (бортовой номер EW-005DE) военно-воздушных сил Беларуси полетел с аэродрома Мачулищи на военный аэродром Кубинка под Москвой. Затем он отправился в Новосибирск, а потом снова в Минск.

Отмечается, что в тот же день в Беларуси оказался еще один примечательный самолет, хоть и не военный. Это авиалайнер Ту-134АК (бортовой номер RA-65992) – борт со спецсвязью, который использовался для перевозки руководства Минобороны РФ.

14 августа упомянутый выше Ил-76МД вылетел из Минска и сел в России, в районе авиабазы Дягилево в Рязанской области. Три часа спустя самолет взлетел и взял курс на Минск, где и приземлился в 15.41.

Журналисты обратились за комментарием по поводу этих вылетов в Министерство обороны Беларусь. Там заверили, что полеты связаны с проведением военных конкурсов в рамках АрМИ-2020.

Так, 12 12 августа на Ил-76МД в Россию отправились команды для участия в конкурсах «Аварийный район» и «Полевая кухня». А 14 августа в Рязань улетел на Ил-76МД летно-технический состав и авиатехника для участия в конкурсе «Авиадартс».

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская под давлением силовиков была вынуждена записать видео, где призывала граждан не выходить на протесты. 11 августа она покинула Беларусь и находится в Литве.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.

После начала кризиса Лукашенко несколько раз говорил с президентом РФ Путиным. Российские власти заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.

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Автор: Дмитрий Захаров