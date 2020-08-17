Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной (видео)

Американский президент заявил, что Соединенные Штаты очень внимательно будут следить за ситуацией в Беларуси.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной.

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Об этом он заявил во время общения с журналистами на крыльце возле Белого дома, видео которого размещено американским телеканалом NBC News в видехостинге Youtube.

«Это ужасная ситуация в Беларуси», - отметил Трамп.

При этом глава Белого дома заверил, что Соединенные Штаты очень внимательно будут следить за развитием ситуации в Беларуси.

Выборы и протест в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Перевод: Виталий Саенко