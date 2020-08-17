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Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной (видео)

19:09, 17 августа 2020
Мир
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Дональд Трамп отреагировал на протесты в Беларуси / REUTERS

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Об этом он заявил во время общения с журналистами на крыльце возле Белого дома, видео которого размещено американским телеканалом NBC News в видехостинге Youtube.

«Это ужасная ситуация в Беларуси», - отметил Трамп.

При этом глава Белого дома заверил, что Соединенные Штаты очень внимательно будут следить за развитием ситуации в Беларуси.

Выборы и протест в Беларуси

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.
  • Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.
  • 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Перевод: Виталий Саенко

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