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Протесты в Беларуси: ОМОН массово задерживает участников акций, происходят стычки (фото, видео)

00:21, 15 июля 2020
Мир
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Фото REUTERS

Вечером 14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

Как сообщает tut.by, протесты, в частности, происходят в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве.

Отмечается, что правоохранители всячески препятствуют проведению акций. Улицы контролируют сотрудники ОМОН, перекрывают дороги и массово задерживают участников акций.

Между правоохранителями и протестующими происходят столкновения.

Фото REUTERS

Как сообщал УНИАН, ЦИК Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

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