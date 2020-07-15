Протесты в Беларуси: ОМОН массово задерживает участников акций, происходят стычки (фото, видео)

Акции протеста проходят во многих городах Беларуси.

Вечером 14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

Как сообщает tut.by, протесты, в частности, происходят в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве.

Отмечается, что правоохранители всячески препятствуют проведению акций. Улицы контролируют сотрудники ОМОН, перекрывают дороги и массово задерживают участников акций.

Между правоохранителями и протестующими происходят столкновения.

Как сообщал УНИАН, ЦИК Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

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